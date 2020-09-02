Жительница Саратова отработает 100 часов за долг по алиментам

Жительница Ленинского района Саратова отработает свой долг по алиментам.

- Долгое время 32-летняя женщина не перечисляла деньги на содержание двух детей. В отношении нее возбудили исполнительное производство. Запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации показали, что гражданка официально не работает, счетов и недвижимости не имеет. Ее вызвали на прием к приставам, но он не приходила и постоянно меняла место проживания, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Когда нарушительницу все же нашли, то составили административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних. На основании документа суд приговорил должницу к 100 часам обязательных работ. Однако если она будет от них уклоняться, то попадет уже под уголовное дело.

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