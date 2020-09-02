Прокуратура проверяет падение ребенка с шестого этажа в Энгельсе

В Энгельсе прокуратура начала проверку случая по падению ребенка с шестого этажа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, поручение дал прокурор области Сергей Филипенко.

Напомним, 1 сентября семилетний мальчик выпал из квартиры на шестом этаже дома по улице Петровская. По предварительной версии, он был один и на балконе залез на табуретку.

Пострадавший ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

- Прокуратурой города Энгельса организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – говорится в официальном сообщении ведомства.

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