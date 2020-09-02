Профилактический месячник для детей и подростков стартовал на ПривЖД в связи с началом нового учебного года

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С 31 августа по 30 сентября на Приволжской железной дороге проходит месячник «Детям — безопасную железную дорогу». Его главная цель — закрепить у детей и подростков мысль о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, находясь вблизи которой следует придерживаться определенных правил.

В ходе месячника в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях будут проводиться уроки безопасности, профилактические рейды и акции. Их будут организовывать железнодорожники, сотрудники транспортной полиции, а также представители образовательных учреждений.

Все мероприятия будут проходить с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в регионах и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено учебным заведениям, воспитанники которых попадали в происшествия на железной дороге. В случае невозможности организации очных встреч с учащимися будут проводиться онлайн-занятия.

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Напоминаем, в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.

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