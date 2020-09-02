Более 50 работников ПривЖД улучшили жилищные условия при корпоративной поддержке с начала 2020 года

.

С начала 2020 года 54 работника Приволжской железной дороги, обеспечивающих перевозочный процесс, улучшили жилищные условия при поддержке ОАО «РЖД». Еще 106 сотрудников Саратовского, Волгоградского и Астраханского регионов ПривЖД приобретут жилье при корпоративной поддержке до конца текущего года.

На улучшение жилищных условий железнодорожников Приволжской магистрали в 2020 году выделен лимит субсидируемых ипотечных кредитов в размере 288,6 млн рублей.

Концепция жилищной политики компании направлена не только на финансовую поддержку работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но и на создание жилищного фонда для обеспечения технологического процесса перевозок. В настоящее время специализированный жилищный фонд компании, предназначенный для временного проживания сотрудников ПривЖД, состоит из 802 жилых помещений, расположенных на 66 станциях полигона дороги.

***

За период действия отраслевой ипотечной программы с 2016 года корпоративную поддержку ОАО «РЖД» для приобретения квартир в собственность получили 2 458 сотрудников Приволжской железной дороги.

На Приволжской железной дороге для работников и молодых специалистов действует программа корпоративной поддержки при приобретении жилого помещения в собственность. Благодаря этому можно оформить ипотечный кредит: молодым специалистам ОАО «РЖД» – без первоначального взноса с процентной ставкой по кредиту от 2% и работникам ОАО «РЖД» — с первоначальным взносом и процентной ставкой по кредиту от 4,5% годовых. Программа корпоративной поддержки предусматривает погашение компанией определенной части процентной ставки банка путем ежемесячного перечисления денежных средств на лицевой счет сотрудника.

Также компания ОАО «РЖД» оказывает помощь в связи с рождением детей в период выплаты задолженности по приобретенным жилым помещениям. Если в семье рождается ребенок, ей оказывается безвозмездная финансовая поддержка. В 2020 году сумма безвозмездной субсидии составляет 200 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.