В Саратовской области за сутки выявлено 112 случаев коронавируса

В Саратовской области на сегодняшнее утро, 2 сентября, выявлено еще 112 случаев коронавируса.

- Увеличение суточного показателя произошло из-за вспышки болезни в интернате Вольского района, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Общее число зараженных составило 12 550 человек, выздоровевших — 8 116. За сутки выписали только 78 человек.

Больше половины новых случаев выявлено в Саратове — 60. В Вольском районе за сутки 20 заболевших, в Балаковском — десять. Еще в 12 районах — по пять и менее случаев.

С пневмонией коронавирус протекает у 69 человек, с признаками ОРВИ — у 28, бессимптомно у 15 пациентов.

Стоит отметить, что за сутки выявлено пятеро больных детей до 14 лет, один в возрасте 15–17 лет. Однако основной группой заболевших стали люди старше 60 лет, таких 42.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.