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Пять городов Саратовской области получат средства на создание комфортной среды

Они стали победителями всероссийского конкурса
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Саратовская область получит 340 млн рублей на создание комфортной городской среды в пяти населенных пунктах.

Как сообщили в группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина, Калининск, Красноармейск, Маркс, Петровск и Балашов стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

- Это огромная победа, — отметил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в 2019 году лишь два проекта со второй попытки смогли добиться победы. А в этом — пять из семи представленных проектов получат часть общей суммы в 340 млн рублей.

- Надеюсь, что такой же скрупулезный и ответственный подход будет и в реализации, когда деньги придут, — отметил Володин.

По его словам, нельзя допускать таких случаев, как были ранее: когда, например, сначала кладут плитку, потом вспоминают про дренаж и снова начинают вскрышные работы.

- Главное, чтобы был не процесс, а результат, — подчеркнул Володин.

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