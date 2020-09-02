В Саратов приехала первая партия троллейбусов из Москвы

Фото пресс-службы мэрии
Поздно вечером 31 августа в Саратов прибыла первая партия троллейбусов из Москвы.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, пока что приехали только 4 единицы из 80. Ожидается, что весь транспорт прибудет в течение сентября.
Фото пресс-службы мэрии
В Ленинском депо электротранспорт продезинфицировали и провели повторный технический осмотр.
Напомним, Саратову решили передать троллейбусы при содействии председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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