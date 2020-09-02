Балаковская АЭС открыла в городе еще один атомкласс

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При поддержке Балаковской АЭС и концерна «Росэнергоатом» в новом учебном году в гимназии №2 г. Балаково Саратовской области открылся третий в городе атомкласс. Такие профильные классы уже действуют в лицеях №1 и 2.

Работа по подготовке к открытию в гимназии атомкласса началась в 2018 году – с участия коллектива гимназии в конкурсе проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Победа в конкурсе принесла гимназии грант в миллион рублей, который позволил оснастить кабинеты физики современным проектным и лабораторным оборудованием, а также создать отрытое информационное пространство по развитию инженерных профессий. Здесь ребята узнают о развитии атомной физики и профильных вузах, готовящих специалистов для работы в атомной отрасли.

В 2019 году гимназия подала заявку на конкурс для получения статуса атомкласса. Заявка отвечала всем необходимым условиям: наличие в гимназии кабинета физики, квалификация преподавателей, хорошие результаты ЕГЭ, работа по профориентации. И теперь гимназия включена в официальный реестр атомклассов России.

За победу в конкурсе гимназия №2 получила в 2020 году в рамках проекта «Школа Росатома» финансирование в объеме 1,5 миллиона рублей на создание современной среды для организации учебной и воспитательной работы с детьми. На эти средства уже приобретено ИТ-оборудование.

- Создание атомкласса станет для нас новым шагом по пути углубленного изучения предметов математического и естественнонаучного направления, школьники лучше узнают о современных исследованиях в области ядерной энергетики, – рассказывает директор гимназии Инна Гевлич. – Большую поддержку в этом нам оказывают специалисты Балаковской атомной станции. Они организуют для учащихся этих специализированных классов лекции, беседы, творческие конкурсы, дебаты, круглые столы, семинары, экскурсии. Все эти мероприятия создают условия для повышения качества знаний, мотивируют гимназистов к осознанному выбору технических специальностей.

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