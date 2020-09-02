В начале учебного года в Саратове начали искать директора школы №16

В Саратове ищут директора школы №16 на улице Брянская в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, заявки будут принимать с 22 по 25 сентября.

- К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет, — говорится в приложении к конкурсной документации.

За работу директору школы предлагается оклад в сумме 47 345,04 рубля в месяц.

Итоги конкурса станут известны 9 октября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.