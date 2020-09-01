В Саратове Audi сбила школьницу

Иномарка сбила ребенка на Гвардейской. Фото ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова сегодня вечером, 1 сентября, иномарка сбила ребенка.

- По предварительным данным, в 20:00 напротив дома №29в по улице Гвардейская водитель Audi наехал на 14-летнюю девочку, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Школьницу доставили в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.