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В Саратове Audi сбила школьницу

Авария произошла на Гвардейской
Ольга СимоноваОльга СимоноваОльгаСимонова
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Иномарка сбила ребенка на Гвардейской. Фото ГИБДД по Саратову

Иномарка сбила ребенка на Гвардейской. Фото ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова сегодня вечером, 1 сентября, иномарка сбила ребенка.

- По предварительным данным, в 20:00 напротив дома №29в по улице Гвардейская водитель Audi наехал на 14-летнюю девочку, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Школьницу доставили в больницу.

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