Ребенок упал с шестого этажа дома в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области из окна шестого этажа упал ребенок.
Как сообщает «ЧП-Саратов», это случилось на улице Петровская, 90.
Семилетний мальчик рухнул на козырек магазина. На место прибыли областные спасатели, медики скорой помощи. Пострадавшему ребенку была проведена реанимация, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
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