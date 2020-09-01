Ребенок упал с шестого этажа дома в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области из окна шестого этажа упал ребенок.

Как сообщает «ЧП-Саратов», это случилось на улице Петровская, 90.

Семилетний мальчик рухнул на козырек магазина. На место прибыли областные спасатели, медики скорой помощи. Пострадавшему ребенку была проведена реанимация, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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