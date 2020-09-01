В Саратове начинаются массовые проверки уличной торговли

Начинаются проверки уличных торговцев Фото: Екатерина Семенова

На заседании координационного совета при правительстве Саратовской области был поднят вопрос об организации уличной торговли. Председатель областной общественной палаты Борис Шинчук перечислил несколько точек, где есть нарушения.

Это кольцо трамвая №6 в Ленинском районе, пересечении улиц 2-я Садовая и Большая Садовая, где торгуют одновременно творогом и мясом, и вход в Парк Победы.

- Там продавщица голыми руками накладывает мороженое в вафельные стаканчики, она же варит кукурузу. В ларьке нет ни воды, ни слива. Мы три недели каждый день обращается в Роспотребнадзор, но мер не принято, — возмутился Борис Шинчук. По его словам также администрация города бесплатно подключила киоск к линии электропередач.

Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова отметила, что ведомство имеет полномочия проверять только зарегистрированные объекты. Но не незаконную торговлю — по ним материалы направляются в полицию.

Начальник ГУ МВД области Николай Трифонов на это предложил уже завтра начать рейды по местам уличной торговли. Они должны пройти с широким привлечением полиции, Роспотребнадзора, представителей администрации.

Губернатор Валерий Радаев попросил привлечь к проверкам также Общественную палату.

- Не перекладывайте ответственность друг на друга, — потребовал он.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.