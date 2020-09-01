В Саратове мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь знакомых

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 44-летнему педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Скр региона, мужчину признали виновным в изнасиловании и иных сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней девочки.

Установлено, что в июне и июле 2019 году мужчина неоднократно растлевал 14-летнюю дочь знакомых и один раз ее изнасиловал. Это стало известно учителям школы, где училась девочка, и они рассказали матери ребенка. Та обратилась в полицию.

Следователи установили четыре эпизода сексуального насилия.

Суд отправил педофила в колонию строгого режима на 15 лет.

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