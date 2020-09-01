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Спрос с чиновников будет предельно жестким: Радаев потребовал усилить контроль за строительством

В 2020 году должны быть введены 45 объектов
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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На заседании Координационного совета губернатор Валерий Радаев заявил, что необходимо усилить контроль за качеством строительных работ на объектах, которые должны быть введены в 2020 году.

По его словам, в этом году таких проектов 45, поэтому уже пора выходить на финишную прямую.

Также глава региона напомнил, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время визита обратил внимание на качество работ.

- Главные нарекания касаются объектов в Саратове, ненадлежащей подготовки проектно-сметной и конкурсной документации, отсутствия по-настоящему хозяйского подхода со стороны заказчика, в результате чего мы сталкиваемся с непрозрачностью конкурсов и недобросовестностью подрядчиков. Такую порочную цепочку требую разорвать раз и навсегда! Спрос с чиновников теперь будет предельно жестким. То же самое относится к заказчикам и подрядчикам, — подчеркнул глава региона.

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