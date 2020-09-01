Валерий Радаев призвал Роспотребнадзор не затягивать с открытием кинотеатров

На заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу губернатор Валерий Радаев задал вопрос главе Роспотребнадзора Ольге Кожановой о ситуации с кинотеатрами.
- Мы рассматриваем этот вопрос, прорабатываем, — ответила она
Губернатор попросил, учитывая напряженную ситуацию на рынке труда, не затягивать решение этого вопроса.
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