Валерий Радаев призвал Роспотребнадзор не затягивать с открытием кинотеатров

На заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу губернатор Валерий Радаев задал вопрос главе Роспотребнадзора Ольге Кожановой о ситуации с кинотеатрами.

- Мы рассматриваем этот вопрос, прорабатываем, — ответила она

Губернатор попросил, учитывая напряженную ситуацию на рынке труда, не затягивать решение этого вопроса.

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