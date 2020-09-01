В интернате Вольского района произошла вспышка коронавируса

В Вольском районе Саратовской области зарегистрирована вспышка коронавируса.
Как сообщила глава управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании Координационного совета, в ведомство поступила экстренная информация об очаге заболевания в психоневрологическом интернате.
По словам Ольги Кожановой, там срочно начались все необходимые мероприятия по дезинфекции. Контактные лица уже обследованы, результаты по ним в работе.
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