Радаев потребовал резко ускорить ремонт дорог по Лесозаводской

. Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обрушился с критикой на ситуацию с ремонтом дорог по улице Лесозаводская в Энгельсе.

На заседании Координационного совета он заявил, что в прошлом году эта улица была перекрыта из-за строительства перехода у новой школы, а в этом идет ремонт. Причем особое возмущение главы региона вызвало то, что о перекрытии не проинформировали граждан заранее.

- Требую оперативно исправить ситуацию, в разы увеличив темпы работ. Ни шатко, ни валко пусть работают на своих огородах, а здесь трасса, соединяющая Саратов и Энгельс. Стоять в пробках по три часа — недопустимо! — заявил Валерий Радаев.

Также он остался недоволен объяснениями ряда чиновников, которые объяснили вопиющую ситуацию традиционным ремонтом.

- Чиновникам, которые используют такую риторику, не место на муниципальной службе! — уверен губернатор.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.