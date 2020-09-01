Экстремистскую ячейку из Саратова отправили в колонию

В Саратовской области вынесен приговор организатору конспиративной ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (решением Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2009 года деятельность запрещена на территории РФ).

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, шесть членов ячейки были задержаны в 2019 году, спецоперация была проведена совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД области.

Установлено, что злоумышленники вовлекали граждан ив экстремистскую деятельность, проводили культовые мероприятия, совместно изучали запрещенную литературу.

Свою вину они признали. Волжский районный суд Саратова отправил организатора в колонию на три года, а еще четверых — на год и четыре месяца. Шестой участник проведет в колонии год.

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