Лесозаводскую в Энгельсе перекрывают до конца недели

В Энгельсе до конца недели перекроют улицу Лесозаводская.

- Движение будут ограничивать на участке от стелы Энгельса до кольцевой развязки в районе пересечения с Трудовой по направлению из Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района.

Проехать по Лесозаводской нельзя будет с 22:00 до 06:00 с 1 по 6 сентября из-за ремонта.

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