В Саратове два человека пострадали в ДТП иномарки и «Приоры»

В Саратове сегодня, 1 сентября, столкнулись Lada Priora и Hyundai.

- По предварительным данным, ДТП случилось в 16:00 на пересечении Большой Горной и Рахова, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В ДТП пострадали 31-летний водитель и 22-летняя пассажирка иномарки. Их госпитализировали.

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