Для жителей «3-го Жилучастка» будут заменены водопроводные сети по инвестиционной программе ООО «КВС»

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы заключили договорные отношения с ООО «Синергия» по реконструкции водопроводной насосной станции №40 «1-й Огородный тупик» с последующим выводом из эксплуатации ВНС «Миллеровская» за счет строительства «перемычки», водопроводных сетей. Стоимость контракта составляет 6,6 млн рублей.

Напомним, в 2020 году по объектам ООО «КВС» заключены договоры в рамках инвестиционной программы на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Реализация проекта по реконструкции водопроводной насосной станции №40 «1-й Огородный тупик» предполагает переключение абонентов ВНС «Миллеровская» на зону действия ВНС «1-й Огородный тупик», что позволит вывести из эксплуатации ВНС «Миллеровская». За счет реконструкции планируется достичь показателей коэффициента полезного действия не менее 70%, а также реализовать автоматизацию станции на основе внедрения частотного регулирования, диспетчеризации и интеллектуальных систем управления технологическим процессом.

Производство данных работ позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение для жителей микрорайона «3-й Жилучасток» Заводского района, гарантирует, в случае необходимости, осуществление мероприятий по пожаротушению, повысит надежность системы водоснабжения всего микрорайона ограниченного улицами: Огородная, 11-й Динамовский проезд, Южная, 8-й Динамовский проезд.

Помимо этого, реконструкция водопроводной насосной станции №40 «1-й Огородный тупик» с последующим выводом из эксплуатации ВНС «Миллеровская» за счет строительства водопроводных сетей даст возможность уменьшить удельное потребление электрической энергии и снизить затраты на ремонт и обслуживание технологического оборудования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.