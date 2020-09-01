За три дня госавтоинспекторы Саратова поймали пятерых пьяных водителей

В Саратове за три дня поймали пять пьяных шоферов.

- Вечерами и ночами с 28 по 30 августа сотрудники ГИБДД провели рейд «Нетрезвый водитель», — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

За это время было поймано пять пьяных людей за рулем. Еще восемь шоферов отказались проходить медосвидетельствование.

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