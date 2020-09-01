«Россия, я люблю тебя!»: стартовал Пятый Всероссийский фотоконкурс

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Стартовал фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!», который традиционно проводит «Комсомольская правда» и «Росгосстрах».
Он проходит в пятый раз и приурочен ко Дню страховщика и дню рождения компании «Росгосстрах», которая работает уже почти 100 лет.
Принять участие может любой человек: нужно прислать фотографии с указанием места, времени и описанием объекта съемки, а также коротким рассказом.
Все работы будут опубликованы на сайте kp.ru. Их оценивать будут как читатели, так и профессиональное жюри.
Главный победитель, выбранный профессионалами, получит сертификат на туристическую поездку по России.
Участник, победивший по версии народного голосования, а также 11 человек, которых выберет профессиональное жюри, получат сувенирную продукцию «Росгосстраха» и книжные новинки от «Комсомолки».
Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 27 августа по 25 сентября. Подведение итогов – 8 октября 2020.
На конкурс принимаются фотографии в формате jpg или jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб.
ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ
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