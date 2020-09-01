Житель Саратовской области напал на жену и полицейского

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Советского района. Его обвиняют в угрозе убийством и угрозе применения насилия в отношении полицейского при исполнении.

- Следствие считает, что днем 29 июня пьяный мужчина поругался с бывшей супругой и стал предъявлять ей надуманные претензии в измене. В порыве эмоций мужчина взял нож и пошел в сторону к женщине, угрожая убить. Она испугалась и позвонила в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Увидев прибывшего правоохранителя, мужчина схватил его за форму и замахнулся кулаком, угрожая применить насилие.

На следствии он во всем раскаялся. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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