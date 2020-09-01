Директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил коллег и студентов с Днем знаний

Виктор Чепляев, председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил всех с началом нового учебного года:

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю студентов, школьников, преподавателей – всех, кто ступает на стезю знаний и сеет разумное, вечное – с Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября, этот торжественный и волнующий праздник, который мы всегда встречаем с особыми, самыми светлыми чувствами и незабываемыми воспоминаниями, символизирует начало большого пути – к увлекательным знаниям, творческим начинаниям, заманчивым перспективам. Сегодня, когда мир меняется и современная жизнь, полная рисков и неожиданностей, предъявляет к личности высокие требования, разностороннее и глубокое образование становится основой для успешной карьеры и главным условием для самореализации.

Пусть ваша дорога в будущее, наполненная радостью познания, надеждами, дружбой, увенчается постижением множества простых и сложных истин, приобретением бесценных знаний – надежной опоры на всю жизнь.

От всей души желаю всем учащимся мудрых и отзывчивых педагогов, а преподавателям – талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья и благополучия!

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