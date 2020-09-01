Производитель холодильников «Саратов» не исключает сокращения сотрудников

Саратовское предприятие ООО «СЭПО-ЗЭМ» выразило намерение уволить 239 сотрудников. Это 138 пенсионеров и 18 человек предпенсионного возраста.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и соцзащиты региона, соответствующее уведомление в центр занятости было направлено 26 августа.

Причина возможного увольнения – реорганизация производства. Дата – 30 ноября.

В Минтруда отметили, что уведомление о сокращениях не обязательно будет реализовано, однако является обязанностью работодателя.

- В большинстве случаев работодатель не проводит предполагаемое высвобождение работников в запланированном объеме или совсем отзывает уведомление о высвобождении из органов службы занятости. В настоящее время уведомления о высвобождении работникам предприятия не вручены, — сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, «СЭПО-ЗЭМ» являлся производителем известных холодильников «Саратов».

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