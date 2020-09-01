Подросток под Саратовом решил обворовать родителей своего друга

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области завершено расследование в отношении 17-летнего подростка. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище.

- По версии следствия, 16 июня юноша встретился со своим 21-летним приятелем. Тот сообщил, что на днях он и сожитель его матери получили зарплату. Во время разговора злоумышленник узнал, что все сбережения семья хранит дома, и у него возник план, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Через два дня, 18 июня, утром он пришел к дому товарища, дождался ухода жильцов и через открытую форточку пролез в дом. Там он украл 17 тыс. рублей.

Полицейские поймали юношу. Он во всем признался. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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