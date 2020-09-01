Отключенным от воды жителям Волжского района организован подвоз

В Саратове завтра, 2 сентября, отключенным от воды жителям Волжского района ее привезут.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», цистерны приедут по девяти адресам:

- улица Малая Горная, 11 (10:00 – 12:00);

- улица Соколовая, 18/40 (12:00 – 14:00);

- улица Соколовая, 44/62 (14:00 – 16:00);

- улица Рогожина, 22 (16:00 – 17:00);

- улица Соколовая, 145/163 (17:00 – 18:00);

- улица Соборная, 68а/145 (18:00 – 20:00);

- улица Большая Горная, 100 (09:00 – 11:00; 15:00 – 17:00);

- улица Рогожина, 22 (11:00 – 12:00; 17:00 – 18:00);

- улица Большая Горная, 43а (13:00 – 15:00; 18:00 – 19:00).

Напомним, воду планируется отключить с 07:00 до 22:00.

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