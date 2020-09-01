Более 1,5 тыс. саратовских осужденных снова сядут

В учреждениях УФСИН по Саратовской области начался учебный год.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, среднее образование получит 1 521 осужденный.

За парты сядут также 12 подростков, содержащихся в СИЗО-1. Кроме того, 45 осужденных из Тюрьмы тоже освоят школьную программу.

В женской колонии Вольска решили продолжить обучение 71 человек.

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