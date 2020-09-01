В Саратове сотрудник госучреждения попался на взятках

В Саратове в отношении работника госучреждения возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки.

- По версии следствия, днем 4 апреля сотрудник одного из государственных бюджетных учреждений, занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, получил от арендаторов 42 тыс. рублей в виде взятки, — сообщили «КП-Саратов» в областном СУ СКР.

Деньги предназначались за предоставление права беспрепятственной торговли на территории ГБУ.

Также незаконное вознаграждение, но уже 78 тыс. рублей, от тех же людей он получил 11 апреля.

Злоумышленника поймали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области.

Расследование продолжается.

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