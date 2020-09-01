Юлия Литневская провела «Урок мужества» в честь 75-летия Победы

Юлия Литневская провела дистанционный «Урок мужества»

В этом году 1 сентября в связи с эпидемиологической обстановкой в Саратовской области не проводят традиционные школьные линейки, все праздничные мероприятия переформатированы в аудио- и видеорежимы, и проходят в учебных классах. Еще одной особенностью начала этого учебного года стали «Уроки мужества» в честь 75-летия Победы и всероссийские уроки «Помнить — значит знать».

Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» Юлия Литневская в дистанционном режиме поздравила учащихся саратовского Лицея гуманитарных наук и провела для них «Урок мужества» в честь 75-летия Победы.

Во время занятия депутат обсудила с ребятами то, какие подвиги совершили наши прославленные земляки: Виктор Талалихин, одним из первых в СССР провел ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика; Василий Клочков — легендарный политрук, который произнес знаменитое «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва»; Иван Панфилов — знаменитый «Генерал-Батя», так называли его бойцы, а себя гордо именовали «панфиловцами».

Депутат ответила на вопросы школьников и вместе с ними вспомнила еще множество наших земляков, прославившихся своей доблестью в годы Великой Отечественной войны, и то, каким образом увековечена их память.

.

Школьники запланировали посетить и построенный при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина мемориал в энгельсской Летке, где Марина Раскова формировала свои знаменитые женские подразделения, и другие достопримечательности Саратовской области, хранящие историческую память о Великой Отечественной войне.

Юлия Литневская также рассказала об акции «Диктант Победы», которая пройдет 3 сентября в 15:00, и призвала ребят присоединиться к участию в ней.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.