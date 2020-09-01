В Саратовской области нашли два огромных поля конопли

В конце августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области и ГУ МВД России по Саратовской области выявили два очага дикорастущей конопли в Лысогорском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, очаг площадью 930 кв. м обнаружен на сельскохозяйственных землях, площадью 768 кв. м — на территории поселения. Экспертиза показала, что только во второй траве содержатся наркотики.
Полиция проводит проверку, в последующем будет выдано предписание на уничтожение этого очага.
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