В Саратовской области нашли два огромных поля конопли

В конце августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области и ГУ МВД России по Саратовской области выявили два очага дикорастущей конопли в Лысогорском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, очаг площадью 930 кв. м обнаружен на сельскохозяйственных землях, площадью 768 кв. м — на территории поселения. Экспертиза показала, что только во второй траве содержатся наркотики.

Полиция проводит проверку, в последующем будет выдано предписание на уничтожение этого очага.

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