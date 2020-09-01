В колонию под Саратовом пытались передать наркотики в кремах

В Пугачевском районе Саратовской области осужденный снова получил срок за преступление. 22-летнего парня признали виновным в покушении на приобретение наркотиков в крупном размере.

- Злоумышленник через интернет на телефоне 19 мая купил у неизвестного 1,25 грамма синтетического вещества и попросил знакомого забрать закладку. Приятелю он сказал, что в свертках будут SIM-карты. Тот по его просьбе спрятал наркотики в тюбики из-под крема и решил передать их вместе с продуктами в колонию, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Однако 22 мая сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли вещество.

Суд снова вынес приговор злоумышленнику. По совокупности его окончательное наказание составило восемь лет колонии строгого режима.

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