«iВолга — 2020»: студенты Президентской академии стали победителями Форума

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С 24 по 28 августа ежегодный молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» впервые состоялся в онлайн-формате. По результатам участия в грантовых конкурсах Форума студенты Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС получили поддержку на реализацию представленных проектов на общую сумму более 1 млн рублей. Кроме того, студент Президентской академии Артём Газарян стал лидером рейтинга Форума.

По итогам конкурса проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе победителями были объявлены два проекта ПИУ РАНХиГС: проект «Мелодия усадьбы» получил грантовую поддержку в размере 336 978,43 рубля (представитель команды — Иван Весёлый); проект «ЭкоЛогичный стрит-арт фестиваль «Стены смыслов» получил грант на сумму 355 950,00 рублей (представитель команды — Анастасия Захарова).

«Мелодия усадьбы» является развитием реализуемого проекта «Купеческий дворик». Идея команды проекта студентов ПИУ РАНХиГС направлена на историческое благоустройство придомовых территорий объектов культурного наследия Саратовской области.

Проект «ЭкоЛогичный стрит-арт фестиваль «Стены смыслов» под руководством студентки ПИУ РАНХиГС Анастасии Захаровой подразумевает проведение в Саратовской области фестиваля экологического граффити, целью которого является воспитание у молодого поколения бережного отношения к природе и осознанного экологического поведения.

В состав победителей второго грантового конкурса — Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи — также вошли два проекта ПИУ РАНХиГС: творческая лаборатория «Loveушка» поддержана грантом на сумму 508 000 рублей (представитель команды: Максим Ризин); проект «Школьный проектный офис «SchoolJect» получил поддержку в размере 201 000 рублей (представитель команды: Алина Гопаца).

Проект студентов Президентской академии Максима Ризина, Егора Сомова, Карины Кальметовой, Евгения Аникина, Зафарбека Бердиева, Ирины Ализиевой, Алишера Сабурова и Алёны Бандуриной творческая лаборатория «Loveушка» предлагает программу полового воспитания молодёжи. С помощью театральных постановок планируется воспроизведение наиболее распространённой ситуации, возникающей из-за отсутствия полового воспитания.

Работа Школьного проектного офиса «SchoolJect» студентов Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС Алины Гопаца, Алины Гурьевой, Арины Рыковой и Анны Коробовой направлена на повышение уровня навыков социального проектирования молодежи от 14 до 18 лет. Проектный офис совмещает в себе образовательную программу в формате лекций, игр и практик, а также занятий в формате check-point, что делает образовательный процесс более эффективным.

Кроме того, студент Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС Артём Газарян, участник смены «Территория для жизни» стал победителем рейтинга Форума и выиграл специальный приз — MacBook. Артём Газарян поделился впечатлениями от победы.

- На протяжении пяти дней участники Форума сражались за лидерство в индивидуальном рейтинге, выполняя различные задания и получая за них баллы. После оглашения результатов ощущения были известными – радость, эйфория и счастье от того, чего изначально хотелось достичь. Всегда приятно осознавать, что твой труд достойно оценивают. Хотел бы искренне поблагодарить Президентскую академию за возможность реализовывать себя в таких мероприятиях, а также за те вложенные знания, без которых эта победа была бы невозможна, — сказал он.

Молодежный форум «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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