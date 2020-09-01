В Саратове 12 улиц остались без воды

Сегодня, 1 сентября, ориентировочно до 20:00 без воды остались жители улицы Тархова, 14а и 14Б, Лебедева-Кумача, 72, 72а, 76Б, Перспективной, 11, 15, 17, Электронной, 7 в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попал Международный проезд, 1, 3, 5, 7, 3-й Комсомольский проезд, 25, 2-й Детский проезд, 9/11, 13/17, 3-й Детский проезд, 6/10, Клочкова, 52/64.
До 15:00 не будет водоснабжения на Волжской улице, 2/10, 15, 16, Некрасова, 38/40, Комсомольской, 27, 28\30.
Воду дадут после того, как коммунальщики закончат работы.
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