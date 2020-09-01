Губернатор поздравил жителей Саратовской области с Днем знаний

Валерий Радаев. Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний.

Глава региона отметил, что 1 сентября всегда наполнено радостью и торжественностью.

- Наш регион славится лучшими преподавательскими традициями, передовыми образовательными учреждениями. Строятся современные школы, учебные центры, создаются условия, чтобы школьники и студенты могли раскрыть свои таланты, реализовать мечты. Все будущие свершения станут результатом большого общего труда учащихся и педагогов, а также поддержки родителей, — подчеркнул Радаев.

Губернатор пожелал увлекательной учебы, много интересных открытий, ярких побед, а также здоровья, уверенности в силах, счастья, удачи и добра.

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