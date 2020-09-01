Саратовским предпринимателям предлагают узнать «Формулу малого бизнеса»

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Центр «Мой бизнес» продолжает прием заявок на участие в акселерационной программе «Формула малого бизнеса».

Учитывая сложную и нестабильную обстановку в стране и мире, представители малого и среднего бизнеса переживают непростые времена. Затянувшийся период режима ограничительных мер и снижение спроса стало настоящим ударом по многим отраслям деятельности. Наряду с реализацией целого комплекса услуг, направленных на поддержку СМСП в регионе, Центр предпринимателя «Мой бизнес» запускает второй поток акселерационной программы «Формула малого бизнеса».

Цель программы – помочь предпринимателям по-новому посмотреть на свой бизнес, понять, что он собой представляет, проанализировать деятельность предприятия и финансовые аспекты, выработать необходимые маркетинговые решения, повысить уровень сервиса и общения с клиентами, научиться управлять проектами в условиях неопределенности и грамотно взаимодействовать с командой.

Автор и преподаватель курса — Инна Карпухина, бизнес-тренер, консультант, тьютор OpenUniversity и Школы бизнеса «Диполь», директор АРМК «Софит», практикующий маркетолог с большим опытом.

- Часто предпринимателям не хватает целостного взгляда на свой бизнес. Мы постарались в программе «Формула малого бизнеса» показать разные аспекты бизнеса и их взаимодействие. При этом, для удобства и простоты восприятия, каждый раздел обучения заканчивается «формулами», которые очень помогают в работе. Программа включает разные типы обучения — и групповую работу, и индивидуальные задания. Все задания касаются только своего бизнеса, то есть результат обучения – это изменения в собственном бизнесе. Первая группа уже закончила обучение, и теперь мы готовы к следующему потоку, — рассказывает Инна.

Впервые программа «Формула малого бизнеса» была запущена в мае 2020 года. Ее участники смогли получить ответы на вопросы, касающиеся непосредственно их сферы деятельности, научились видеть полную «картину» своего бизнеса и получили необходимые знания, которые, в последствии, смогли использовать для постановки правильных целей и задач в работе.

- Мне нравится, что курс заставляет меня посмотреть на мой бизнес, как на целый механизм, потому что, в основном, я занимаюсь отдельными моментами и не вижу всей картины. А курс позволяет видеть бизнес целиком, — призналась Наталья Прозорова, создатель бренда GreenaAvocadova.

- Я пришел на эту программу, чтобы структурировать представление о бизнесе. Я по образованию программист, я не учился бизнесу, поэтому я зачастую или действую интуитивно, или спрашиваю совета, консультации, или беру и адаптирую под себя чужую работающую модель. Я хочу получить новые знания, систематизировать их, — объяснил причины своего обучения серийный предприниматель Антон Мизулин. — Инна Карпухина — профессионал своего дела, и тот факт, что курс ведет сама Инна Вячеславовна, уже увеличивает его полезность в разы. Курс вдохновляет, мотивирует!

- Я много, где проходила обучение, смотрела прямые эфиры, изучала обучающие платформы, но вот в данном проекте все продумано, предельно логично, ясно и удобно. Автор курса рассказывает о самом важном в бизнесе, отвечает на вопросы, помогает, направляет, — поделилась первыми впечатлениями о программе создатель торговой марки IR`S Ирина Баскова.

Прием заявок на участие в акселерационной программе «Формула малого бизнеса» открыт до 11 сентября, старт акселерационной программы 15 сентября. Чтобы попасть в программу необходимо зарегистрироваться по ссылке https://bit.ly/2QG23de .

Программа реализуется Центром предпринимателя «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

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