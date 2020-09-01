В Саратове мужчина приставил нож к горлу женщины и изнасиловал ее

В Заводском районе Саратова завершено расследование в отношении 29-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании и действиях сексуального характера, совершенных с угрозой убийством.

- Следствие считает, что преступление произошло вечером 5 июня 2020 года. Около 22 часов на участке вблизи Саратовского резервуарного завода 29-летний мужчина приставил нож к шее 31-летней прохожей и под угрозами убийством надругался над ней, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области.

Злоумышленника задержали, а после отправили под стражу. Он во всем раскаялся. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.