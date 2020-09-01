Наркокурьера из Саратова поймали на воронежской трассе

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Полицейские вместе с оперативниками задержали на 596-м километре трассы М-4 в Бобровском районе Воронежской области 26-летнего наркокурьера из Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Воронежской области, он сидел в такси марки Ford Focus и явно занервничал после встречи с правоохранителями.

Полицейским показалось, что мужчина находился под действием наркотиков. Досмотр выявил причину странного поведения — более килограмма мефедрона при себе.

По предварительным данным, гражданин купил его в Одинцово и следовал с ним в Ростовскую область.

На мужчину завели уголовное дело и поместили под стражу.

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