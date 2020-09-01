Пруд Балагой в Поливановке признан опасным

Один из прудов в Поливановке признан небезопасным. Фото Марии Франко

Пруд Балагой на 10-й Дачной в поселке Поливановка Ленинского района Саратова признан небезопасным для людей.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, Роспотребнадзор проверил качество воды в пруду. Оказалось, что она не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Купание и случайное заглатывание воды может привести к кишечным расстройствам

Кроме того, в водоеме нет оборудованных мест для купания.

В отношении нарушителей запрета составляются административные протоколы.

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