Пруд Балагой в Поливановке признан опасным

Один из прудов в Поливановке признан небезопасным. Фото Марии Франко
Пруд Балагой на 10-й Дачной в поселке Поливановка Ленинского района Саратова признан небезопасным для людей.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, Роспотребнадзор проверил качество воды в пруду. Оказалось, что она не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
Купание и случайное заглатывание воды может привести к кишечным расстройствам
Кроме того, в водоеме нет оборудованных мест для купания.
В отношении нарушителей запрета составляются административные протоколы.
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