Мошенники обманули двоих саратовцев на 200 тысяч рублей, притворившись банковскими работниками

Двоих жителей Саратова обманули на 200 тыс. рублей мошенники. Они представились сотрудниками банка, и жертвы сами практически передали им деньги.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, 44-летнему жителю Волжского района днем позвонил неизвестный и пояснил мужчине, что с его карты хотят списать деньги. Чтобы предотвратить это, мошенник предложил собеседнику скачать приложение. Доверчивый саратовец предоставил аферисту удаленный доступ, а тот — списал более 100 тыс. рублей.

Также мошенники обманули 34-летнего жителя Солнечного.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, ему поступил звонок от якобы банковского работника, который уверял, что со счета потерпевшего пытаются снять деньги. Чтобы их спасти, средства нужно перевести на «безопасный» счет, для чего аферист попросил номер банковской карты и код из СМС. Обеспокоенный саратовец предоставил информацию, а после ему пришло уведомление о списании 114 тыс. рублей.

По данным фактам полицейские возбудили уголовные дела и просят саратовцев не говорить незнакомцам по телефону пароли из СМС и СVC-коды от банковских карт.

Самый простой способ сохранить свои деньги — не совершать никаких операций по указанию посторонних лиц и не переводить средства по неизвестным номерам телефонов и лицевым счетам.