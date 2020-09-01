В Саратовской области от коронавируса умер лечившийся самостоятельно мужчина

В Саратовской области сегодня, 1 сентября, стало известно об еще одном скончавшемся от коронавируса.

- Мужчине было 60 лет. У него диагностировали тяжелую внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава.

Оказалось, что при появлении кашля и повышении температуры он пил препараты. Когда улучшение не наступало, на шестые сутки он пошел в поликлинику. Больному сделали рентген грудной клетки и госпитализировали.

В стационаре он провел 15 дней, из них одни сутки на ИВЛ, но все же скончался.

Мужчина стал 76-й жертвой коронавируса в Саратовской области.

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