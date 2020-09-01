Торжественные линейки в школах Саратова прошли в непривычном формате

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Сегодня, 1 сентября, в школах Саратова праздничные линейки для школьников прошли в необычном формате.

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Массовые мероприятия запрещены в целях защиты от коронавируса, поэтому ребята, например, школы №76, довольствовались пребыванием во дворе.

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Их поделили на группы, каждая из которых приходила к определенному входу в назначенное время, и внутрь пускали только после обработки рук антисептиком.

- В таком формате учиться легче, а не по компьютеру, который «лагает», — отметил Тигран, ученик школы №76.

- Необычно. Раньше были просто линейки, а теперь — каждый у своего входа, приходит к своему времени. Всех поделили по группам, все по-новому. Пока не знаю, лучше будет или нет, — рассказал еще один школьник, Семен.

Школьники рады пойти в школу вместо дистанционного обучения. Фото Екатерины Митрофановой

Родители поделились, что принятые меры не кажутся им особо ужасными. Ведь главное — это чтобы дети получали знания.

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