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Два сайта ИД «Волга-Медиа» вошли в топ-10 саратовских электронных СМИ

«КП-Саратов» и «АиФ-Саратов» стали одними из популярных СМИ у жителей региона
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Рейтинг саратовских электронных СМИ на утро 1 сентября

Рейтинг саратовских электронных СМИ на утро 1 сентября

Начало месяца — время подводить очередные промежуточные итоги.

По данным сервиса liveinternet.ru, сайт «Комсомольской правды» в Саратове сохранил позиции в августе.

Сайт saratov.kp.ru стабильно занимает второе место в рейтинге саратовских СМИ, традиционно уступая лишь vzsar.ru. Третье место на этот раз досталось nversia.ru, а четвертое — sarbc.ru.

Примечательно, что еще один информационный сайт — «АиФ-Саратов» saratov.aif.ru, входящий в холдинг «Волга-медиа», занял место в топ-10. Он расположился на девятом месте, с большим отрывом от десятого.

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