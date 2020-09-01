Жителя Балакова отправили в колонию строгого режима за рыбалку

В Балакове Саратовской области вынесен приговор 51-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в незаконном вылове рыбы.

Ночью 29 мая мужчина на резиновой лодке с помощью сети устроил рыбалку. В период нерестового запрета он выловил несколько рыбин, причинив ущерб водным ресурсам на сумму более 16 тыс. рублей.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на два месяца.

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