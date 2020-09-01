В Саратовской области создадут экзаменационной центр для оценки квалификации риелторов. Фото регионального Минтруда

В Саратовской области планируют создать экзаменационный центр независимой оценки квалификации риелторов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты региона, за последние годы разработано более 1,4 тыс. профстандартов, создано 39 отраслевых советов по профквалификациям, действуют 1340 экзаменационных центров, в которых прошли независимую оценку более 70 тыс. соискателей.

По словам замминистра труда области Натальи Михайловой, в условиях выхода из кризиса после пандемии квалифицированные трудовые ресурсы и, соответственно, независимая оценка их качества имеет важное значение.

Инструментарий для этого уже подготовлен, разработана образовательная программа. Преподавателями и экспертами станут специалисты с как минимум десятилетнем стажем.

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