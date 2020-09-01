Пакет со сменкой вызвал переполох в гимназии Балакова

В Балакове День знаний омрачился инцидентом.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в гимназии №1 обнаружен подозрительный пакет.

- Обеспокоенные граждане сразу обратились в полицию. Сотрудники оперативно выехали на место, однако тревога оказалась ложной – это была сумка со сменной обувью, – рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Сумку забыла бабушка одного из учеников.

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