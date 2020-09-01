Житель Вольска убил спящего приятеля из-за обиды

В Вольске Саратовской области осудили 46-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве спящего приятеля.

- Мужчина жил в общежитии на улице Волгоградская. К нему в гости 6 марта пришел 38-летний приятель с подругой, которые остались у него ночевать после пьянки. На утро хозяин комнаты вспомнил былые обиды и ударил товарища ножом в грудь. От этого потерпевший скончался на месте, — сообщил «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Свою вину злоумышленник признал. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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