За сутки в Саратовской области 93 человека заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 93 новых случая коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, в общей сложности число зараженных составляет 12 438 человек.

Новые случаи приходятся преимущественно на Саратов – 51 зараженный. В Балаковском районе 11 человек, шесть – в Энгельсском, пять – в Вольском районах. Еще в 15 районах – по три и менее.

Среди заболевших – один ребенок до 14 лет и 34 человека старше 60 лет.

С начала пандемии в регионе выздоровели от коронавируса 8 039 человек, за сутки – 73.

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