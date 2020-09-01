В Пугачеве двое парней обматерили полицейского

В Пугачеве Саратовской области завершено расследование в отношении двух местных жителей. 23 и 24-летнего парней обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского при исполнении.

- Следствие считает, что вечером 28 июня молодые люди на улице Сеницы громко ругались и матерились. На замечания местных жителей они не реагировали. По вызову прибыли полицейские. Один из них попытался угомонить ссорящихся, но они, действуя сообща, максимально близко подошли к полицейскому, оскорбили его и начали угрожать применить насилие, если страж порядка не уйдет от них, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

На следствии свою вину злоумышленники признали. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.